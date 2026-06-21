Юрист раскрыл, что положено сотрудникам обанкротившейся компании

Трудовой договор сотрудников компании, проходящей процедуру банкротства, продолжает действовать до тех пор, пока организация официально не будет ликвидирована. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий партнер юридической фирмы «Формула Согласия» Дмитрий Челноков, отметив, что в таком случае работнику должны выплатить зарплату и выходное пособие.

«Сам по себе факт банкротства компании не означает автоматического увольнения всех сотрудников. Трудовой договор продолжает действовать до тех пор, пока конкурсный управляющий официально не уведомит о расторжении в связи с ликвидацией организации по пункту 1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ. При таком увольнении работнику полагаются все гарантированные выплаты, включая выходное пособие в размере среднемесячного заработка и сохранение среднего заработка на период трудоустройства. Кроме того, сотрудники имеют право на денежную компенсацию за каждый день просрочки выплат, которая рассчитывается исходя из 1/150 ключевой ставки ЦБ, но получить ее можно только вместе с основной задолженностью», — сказал он.

Челноков уточнил, что зарплата, начисленная после принятия судом заявления о признании работодателя банкротом, является «текущим платежом» и выплачивается вне очереди. При этом долги, возникшие до этого момента, можно получить только после расчетов с кредиторами первой очереди.

По словам юриста, имущества организации может не хватать для удовлетворения требований всех кредиторов, поэтому конкурсный управляющий распределяет вырученные средства в строгой очередности, установленной законом.

«Если денег не хватает, требования одной очереди удовлетворяются пропорционально суммам задолженности, а третья очередь, куда попадают требования по договорам ГПХ и некоторые компенсации, практически никогда не удовлетворяется. Более того, в 2025-2026 годах судебная практика демонстрирует, что даже выплаты заработной платы могут быть оспорены как недействительные сделки, если суд придет к выводу, что они совершены в преддверии банкротства с целью причинения вреда кредиторам, например, если зарплата генеральному директору и его замам была необоснованно завышена без реального изменения их обязанностей. Это означает, что сотрудники, согласившиеся на фиктивные трудовые отношения или на получение завышенных выплат с последующим возвратом, рискуют не только остаться без денег, но и стать участниками судебных споров», — добавил он.

Эксперт посоветовал работникам написать обращение к арбитражному управляющему с требованием погасить задолженность, приложив копии трудового договора, приказов о приеме и увольнении, справок о зарплате, расчетных листков и платежных ведомостей. Он отметил, что управляющий обязан рассмотреть такое заявление и включить сотрудника в реестр требований кредиторов без судебного решения, если он признает задолженность.

«В случае возникновения разногласий по сумме или периоду задолженности, сотрудник вправе обратиться в суд общей юрисдикции для взыскания зарплаты, а затем с решением суда подать заявление о включении требования в реестр. Если же управляющий бездействует, можно самостоятельно, минуя его, подать заявление в арбитражный суд о включении требований в реестр кредиторов. Также стоит помнить о возможности взыскания долгов с директора, учредителей, бенефициаров, если будет доказано, что именно их действия или бездействие привели к банкротству компании, и в этом случае задолженность по зарплате может быть взыскана с личного имущества этих руководства», — заключил он.

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