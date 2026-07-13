Российский губернатор описал обстановку в очередях на АЗС словами «люди звереют»

Губернатор Слюсарь: люди звереют в очередях на АЗС в Ростовской области

Люди буквально «звереют», стоя в очередях на АЗС. Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь во время оперативного совещания с заместителями и главами муниципалитетов региона.

«Люди, я прошу прощения, звереют в прямом смысле этого слова», — так Слюсарь прокомментировал поведение жителей Ростовской области в очередях за бензином.

По его словам, казаки и волонтеры начнут дежурить на АЗС для помощи людям и «обеспечения порядка».

Кроме того, губернатор поручил отрегулировать камеры видеонаблюдения перед заправками, чтобы жителям не приходили штрафы за то, что они стояли в очереди за бензином в неположенном месте.

«Если людей еще будут штрафовать за то, что они стоят в очереди на АЗС. Отключайте камеры. Ко всем этим тяготам и лишениям… Он еще отстоял [в очереди], не получил [бензин], приехал домой и тут ему еще на телефон штраф приходит. Контрольный в голову», — отметил Слюсарь.

13 июля президент РФ Владимир Путин признал, что в стране действительно наблюдаются определенные проблемы с нефтепродуктами на фоне атак Вооруженных сил Украины. Глава государства пообещал, что эта ситуация будет постепенно выправляться. По его словам, у России очень мощная и надежная базовая основа энергетики.

Ранее в России нашли неожиданный бонус очередей на заправках.