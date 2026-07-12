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Общество

В России назвали неожиданный бонус очередей на заправках

ФНПР: очередь на заправке может стать уважительной причиной опоздания на работу
Кирилл Зыков/РИА Новости

Длинные очереди на заправках могут стать уважительной причиной опоздания на работу. Об этом сообщили ТАСС в департаменте коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Эксперты пояснили, что многокилометровые очереди на заправках, как и отмененные рейсы общественного транспорта, а также срочное обращение к врачу, относятся к экстренным и форс-мажорным обстоятельствам. Однако россиян призвали своевременно уведомить работодателя об опоздании и указать причину. Руководитель может потребовать документы и факты о форс-мажоре, ставшем причиной опоздания, добавили в департаменте.

До этого россиянам рассказали, когда закончатся очереди на АЗС. По оценкам аналитиков, полное устранение проблем с топливом, вызванных атаками ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы, возможно при одновременном выполнении трех условий: завершение ремонтов на поврежденных заводах, снижение ажиотажного спроса и стабилизация логистики. Наиболее оптимистичный сценарий предполагает постепенное выравнивание ситуации к концу июля — началу августа.

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