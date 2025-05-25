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В Астрахани ребенок пострадал при падении лифта

СК: лифт упал с высоты шестого этажа в Астрахани
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Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM

Лифт упал с высоты шестого этажа в многоквартирном доме в Астрахани, ребенок, ехавший в лифте, получил ушиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по Астраханской области.

В публикации отмечается, что при падении лифта сработала аварийная остановка.

В лифте находилась местная жительница с супругом и двумя детьми в возрасте 4 и 7 лет, а также братом. Семилетний мальчик получил ушиб ноги, добавили в ведомстве.

По факту произошедшего была организована проверка, подчеркнули в СК. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В апреле ребенка госпитализировали с травмами после того, как он упал со второго этажа на стройке в Красноярске.

Инцидент произошел на заброшенной стройке, которая, по данным источника, ничем не огорожена. 12-летний школьник бегал по территории и забрался в недостроенное здание, где он случайно упал в шахту лифта.

Ранее беременная россиянка во время схваток застряла в лифте роддома.

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