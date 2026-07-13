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Общество

Россиян предупредили о последствиях длительного бездействия сим-карты

Эксперт Бедеров: длительное бездействие сим-карты приводит к передаче номера
cunaplus/Shutterstock/FOTODOM

В случае, если в течение 90-180 дней абонент не совершает платных действий, в числе которых звонки, отправка сообщений и пополнение счета, оператор признает номер неиспользуемым, возвращает его и повторно продает. Об этом RT сообщил председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров.

Специалист объяснил, что после передачи номера новый владелец тот может получить доступ к сервисам, где восстановление аккаунта осуществляется с помощью смс-подтверждений. Также неактивная сим-карта может содержать сохраненные контакты и черновики сообщений.

Эксперт предупредил, что при попадании к мошенникам карта может использоваться для попыток сим-свопинга или восстановления доступа через службу поддержки.

Для того чтобы сохранить номер при длительном бездействии, следует перейти на минимальный тариф, отключить платные подписки и настроить автоплатеж.

«Разделите идентификацию и аутентификацию. Номер телефона — вещь техническая и уязвимая. Отвязывайте его от критичных сервисов как основной способ восстановления. Переходите на токены, аппаратные ключи или приложения-аутентификаторы. Номер должен использоваться как логин, но не как фактор доступа», — добавил специалист.

Старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников до этого говорил, что публичные зарядные станции в аэропортах, торговых центрах и кафе давно стали привычной частью городской инфраструктуры. Однако под понятием «общественная зарядка» скрываются разные типы устройств, которые отличаются уровнем рисков.

Ранее россиянам объяснили, как понять, что батарея на смартфоне требует замены.

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