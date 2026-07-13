Россиян предупредили о последствиях длительного бездействия сим-карты

В случае, если в течение 90-180 дней абонент не совершает платных действий, в числе которых звонки, отправка сообщений и пополнение счета, оператор признает номер неиспользуемым, возвращает его и повторно продает. Об этом RT сообщил председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров.

Специалист объяснил, что после передачи номера новый владелец тот может получить доступ к сервисам, где восстановление аккаунта осуществляется с помощью смс-подтверждений. Также неактивная сим-карта может содержать сохраненные контакты и черновики сообщений.

Эксперт предупредил, что при попадании к мошенникам карта может использоваться для попыток сим-свопинга или восстановления доступа через службу поддержки.

Для того чтобы сохранить номер при длительном бездействии, следует перейти на минимальный тариф, отключить платные подписки и настроить автоплатеж.

«Разделите идентификацию и аутентификацию. Номер телефона — вещь техническая и уязвимая. Отвязывайте его от критичных сервисов как основной способ восстановления. Переходите на токены, аппаратные ключи или приложения-аутентификаторы. Номер должен использоваться как логин, но не как фактор доступа», — добавил специалист.

Старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников до этого говорил, что публичные зарядные станции в аэропортах, торговых центрах и кафе давно стали привычной частью городской инфраструктуры. Однако под понятием «общественная зарядка» скрываются разные типы устройств, которые отличаются уровнем рисков.

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