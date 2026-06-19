Россиян предупредили о краже данных через общественные зарядные станции

Публичные зарядные станции в аэропортах, торговых центрах и кафе давно стали привычной частью городской инфраструктуры. Однако под понятием «общественная зарядка» скрываются разные типы устройств, которые отличаются уровнем рисков. Об этом «Газете.Ru» рассказал Андрей Рыбников, старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА.

Эксперт выделил несколько основных вариантов: обычная электрическая розетка с собственным адаптером, USB-порты в мебели и транспорте, пауэрбанки и станции аренды, а также комбинированные станции с розетками и USB-разъемами.

«С точки зрения информационной безопасности наиболее надежный вариант — использование собственной зарядки через стандартную розетку. В этом случае между смартфоном и устройством отсутствует цифровой обмен данными: питание поступает только через адаптер пользователя», — объяснил он.

Риски возникают при подключении телефона напрямую к USB-порту неизвестного устройства. USB изначально создавался не только для передачи питания, но и для обмена данными. При подключении смартфон определяет тип внешнего оборудования и может установить цифровое соединение.

«Внутри некоторых станций может находиться контроллер, способный инициировать обмен данными. Современные версии Android и iOS ограничивают подобные сценарии: для доступа к данным требуется подтверждение пользователя. Поэтому само подключение к общественной зарядке не всегда означает компрометацию», — отметил специалист.

Риск повышается, если пользователь подтверждает запрос на доверие к устройству или разрешает передачу данных, используется устаревшая версия ОС, применяются модифицированные кабели или отключены механизмы USB-безопасности.

«При успешной атаке злоумышленники могут получить доступ к данным, установить вредоносное ПО или перехватить информацию. Но такие сценарии требуют дополнительных действий со стороны пользователя или специального оборудования», — рассказал Рыбников.

Некоторые кабели содержат встроенные микроконтроллеры для передачи команд. Они используются специалистами по безопасности, но могут появляться и в свободной продаже.

В российских реалиях большинство зарядных точек — простые устройства. Полноценные интеллектуальные комплексы с передачей данных встречаются реже, чем описывается в публикациях.

Рыбников рекомендует подключать смартфон через собственный адаптер при наличии розетки, не подтверждать запросы на передачу файлов, не использовать неизвестные кабели и поддерживать актуальную версию ОС.

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