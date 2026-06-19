Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиян предупредили о краже данных через общественные зарядные станции

ИТ-эксперт Рыбников: подключение смартфона к чужой зарядке грозит утечкой данных
wisely/Shuttestock/FOTODOM

Публичные зарядные станции в аэропортах, торговых центрах и кафе давно стали привычной частью городской инфраструктуры. Однако под понятием «общественная зарядка» скрываются разные типы устройств, которые отличаются уровнем рисков. Об этом «Газете.Ru» рассказал Андрей Рыбников, старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА.

Эксперт выделил несколько основных вариантов: обычная электрическая розетка с собственным адаптером, USB-порты в мебели и транспорте, пауэрбанки и станции аренды, а также комбинированные станции с розетками и USB-разъемами.

«С точки зрения информационной безопасности наиболее надежный вариант — использование собственной зарядки через стандартную розетку. В этом случае между смартфоном и устройством отсутствует цифровой обмен данными: питание поступает только через адаптер пользователя», — объяснил он.

Риски возникают при подключении телефона напрямую к USB-порту неизвестного устройства. USB изначально создавался не только для передачи питания, но и для обмена данными. При подключении смартфон определяет тип внешнего оборудования и может установить цифровое соединение.

«Внутри некоторых станций может находиться контроллер, способный инициировать обмен данными. Современные версии Android и iOS ограничивают подобные сценарии: для доступа к данным требуется подтверждение пользователя. Поэтому само подключение к общественной зарядке не всегда означает компрометацию», — отметил специалист.

Риск повышается, если пользователь подтверждает запрос на доверие к устройству или разрешает передачу данных, используется устаревшая версия ОС, применяются модифицированные кабели или отключены механизмы USB-безопасности.

«При успешной атаке злоумышленники могут получить доступ к данным, установить вредоносное ПО или перехватить информацию. Но такие сценарии требуют дополнительных действий со стороны пользователя или специального оборудования», — рассказал Рыбников.

Некоторые кабели содержат встроенные микроконтроллеры для передачи команд. Они используются специалистами по безопасности, но могут появляться и в свободной продаже.

В российских реалиях большинство зарядных точек — простые устройства. Полноценные интеллектуальные комплексы с передачей данных встречаются реже, чем описывается в публикациях.

Рыбников рекомендует подключать смартфон через собственный адаптер при наличии розетки, не подтверждать запросы на передачу файлов, не использовать неизвестные кабели и поддерживать актуальную версию ОС.

Ранее россиян предупредили об опасности хранения паролей в заметках телефона.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Увольнять стали реже, но россияне все равно выгорают. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!