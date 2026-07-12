Россиянам объяснили, как понять, что батарея на смартфоне требует замены

Быстрая разрядка — самый очевидный признак, но есть и другие симптомы, указывающие на необходимость замены аккумулятора, рассказал «Газете.Ru» Алексей Миронов, ведущий специалист отдела исследовательских разработок компании «Стахановец», эксперт по информационной безопасности.

Вздутие корпуса. «Если задняя крышка или дисплей отходят от корпуса, на экране появляются пятна, а телефон перестает лежать ровно — аккумулятор вздулся. Внутри происходит химическая реакция с выделением газа. Это опасно: вздутая батарея может повредить экран, материнскую плату или воспламениться. Менять ее нужно немедленно, и делать это должен специалист», — предупреждает эксперт.

Внезапные отключения. Смартфон выключается при 20–30% заряда, а после подключения к зарядке показывает другой уровень. «Старый аккумулятор не способен отдавать стабильное напряжение при пиковой нагрузке. Контроллер питания определяет падение напряжения как критическое и выключает телефон», — поясняет Миронов.

Произвольные перезагрузки. Если смартфон перезагружается сам по себе, особенно при открытии камеры или запуске игр — это может быть связано с нестабильным питанием. «Старый аккумулятор проседает по напряжению в моменты повышенного энергопотребления», — говорит эксперт.

Медленная зарядка. Аккумулятор заряжается дольше обычного. «Внутреннее сопротивление старой батареи увеличивается, снижая эффективность приема энергии. Время полной зарядки может вырасти в 1,5–2 раза», — отмечает Миронов.

Нагрев в районе задней крышки. Аккумулятор нагревается даже при обычном использовании — листании соцсетей или чтении. «Повышенное внутреннее сопротивление превращает часть энергии в тепло, ускоряя деградацию», — поясняет эксперт.

Телефон не включается от зарядки. Подключаете смартфон, но он не реагирует или показывает индикатор, а через минуту гаснет. «Контроллер питания не может принять заряд из-за критического износа батареи», — заключает Миронов.

«Если заметили несколько признаков — не откладывайте замену. Аккумулятор — расходный материал, и его своевременная замена продлит жизнь смартфону», — резюмирует эксперт.

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