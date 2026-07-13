Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Общество

Стало известно, какой срок запросили для обвиняемых в убийстве аниматоров на Кубани

На Кубани обвинение запросило обвиняемым в убийстве аниматоров пожизненный срок
СУ СК по Краснодарскому краю

Гособвинители запросили пожизненный срок в колонии особого режима для фигурантов дела об убийстве аниматоров на Кубани. Об этом сообщает kp.ru.

По мнению гособвинителя, только такой срок поможет восстановить справедливость и предупредить совершение новых преступлений. Помимо этого, он предложил оштрафовать всех троих на суммы от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

«Родные убитых аниматоров поддержали эти требования», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел в 2023-м году. Аниматоры Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко ехали на мероприятие, но на подъезде к Усть-Лабинску попали в яму и у них пробило колесо.

Они остановились около автомобиля, стоявшего на обочине. Трое мужчин находившихся рядом предложили подвести Чубко, чтобы тот купил новое колесо. Вернувшись, он стал ремонтировать машину, но в какой-то момент его повалили на землю.

В результате компания жестоко расправилась с незнакомцами и сняли деньги со счетов Чубко, позже убитых нашли. Подозреваемых задержали.

Ранее сообщалось, россиянин бросил в лесу изнасилованную школьницу и был задержан спустя 20 лет.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Аллергия все чаще «стартует» после 30 лет. Что происходит и как это предотвратить? Объяснили врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!