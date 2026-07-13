Стало известно, какой срок запросили для обвиняемых в убийстве аниматоров на Кубани

Гособвинители запросили пожизненный срок в колонии особого режима для фигурантов дела об убийстве аниматоров на Кубани. Об этом сообщает kp.ru.

По мнению гособвинителя, только такой срок поможет восстановить справедливость и предупредить совершение новых преступлений. Помимо этого, он предложил оштрафовать всех троих на суммы от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

«Родные убитых аниматоров поддержали эти требования», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел в 2023-м году. Аниматоры Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко ехали на мероприятие, но на подъезде к Усть-Лабинску попали в яму и у них пробило колесо.

Они остановились около автомобиля, стоявшего на обочине. Трое мужчин находившихся рядом предложили подвести Чубко, чтобы тот купил новое колесо. Вернувшись, он стал ремонтировать машину, но в какой-то момент его повалили на землю.

В результате компания жестоко расправилась с незнакомцами и сняли деньги со счетов Чубко, позже убитых нашли. Подозреваемых задержали.

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