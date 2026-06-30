Россиянин бросил в лесу изнасилованную школьницу и был задержан спустя 20 лет

Житель Курганской области стал фигурантом уголовного дела спустя 20 лет после того, как совершил преступление. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

Инцидент произошел в 2005-м году. По версии следствия, мужчина предложил 16-летней школьнице, которую до этого знал, покататься на автомобиле.

На своем транспорте он завез ее в лес, где изнасиловал и нанес несколько ударов ножом. Подумав, что девушка не выживет, он бросил ее в лесном массиве.

Несмотря на серьезные травмы, она смогла добраться до трассы и потеряла сознание. Позже ее обнаружили там и отправили в больницу. Медики спасти школьницу не смогли.

Тогда дело приостановили, так как подозреваемых не было. В 2008-м следователям удалось обнаружить биологические следы преступника, в 2025-2026 годах специалисты проверили более чем 150 человек и задержали 56-летнего мужчину, ДНК-профиль которого соответствовал образцу.

Фигурант во всем признался. Расследование уголовного дела завершено, материалы передали в суд для рассмотрения.

Ранее подростки заманили девочку в лес угощением и изнасиловали.