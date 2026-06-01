Россиян предупредили об опасности популярных трендов в родительстве

Среди россиян продолжают набирать популярность различные тренды в подходах к воспитанию ребенка, например, так называемое «бежевое» родительство. Оно основывается на минимализме и единой цветовой концепции при обустройстве дома, однако такой акцент на единообразии может привести к замедленному развитию ребенка, предупредил в беседе с RT доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАО, главный научный сотрудник лаборатории сравнительного образования и истории педагогики ФГБНУ «ИСМО им. В.С. Леднёва» Михаил Богуславский

Он отметил, что в целом бежевое родительство можно считать экологичным. Базируется оно на выборе мебели, игрушек, одежды и прочих предметов из натурального материала в единых пастельных тонах. При этом интерьер даже детской комнаты обустраивается очень минималистично. Однако не все так однозначно – детям яркие цвета необходимы, отметил специалист, напомнив, что этот тренд часто подвергается критике.

«Ряд психологов полагает, что детям для нормального сенсорного развития нужны яркие цвета. А когда всё спокойно, нет возможности для спонтанных проявлений, а это замедляет развитие», — пояснил Богуславский.

Другой популярный тренд – это медленное родительство, основанное на том, что ребенка избавляют от гиперопеки и позволяют ему выбрать для себя любимые занятия, хобби без навязывания обязательного посещения секций и кружков. Считается, что это противопоставление достигаторству и соревнованиям. По мнению эксперта, в этом подходе к воспитанию есть много плюсов, включая то, что ребенок развивает в себе разные способности, становится более креативным.

Однако подходит такое воспитание далеко не всем – оно может стать источником стресса для родителей-менеджеров, которые все время заняты и не могут позволить себе неспешный темп жизни.

«Детей часто отдают в секции, чтобы они были под присмотром, а у родителей оказались развязаны руки. Так что ограничения зависят от психотипа родителей», — заключил психолог.

Напомним, «бежевые мамы» выбирают нейтральные оттенки — бежевый, песочный, серый, молочный — для всего, что окружает их детей: от одежды и игрушек до интерьера детской. В беседе с «Газетой.Ru» ученые Пермского Политеха объяснили, что постоянное пребывание в приглушенной среде может обеднять сенсорный опыт ребенка. По их словам, ребенок познает мир через цвета, формы, фактуры. Если пространство и игрушки однотонные, мозг получает меньше стимулов для развития внимания, восприятия и любопытства.

