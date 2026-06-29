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Армия

В ДНР вынесли приговор воевавшему за ВСУ гражданину США

Суд в ДНР приговорил воевавшего за ВСУ гражданина США к шести годам колонии
Anelo/Shutterstock

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес заочный приговор в отношении 42-летнего гражданина США Даниэля Эрика Лоренте за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре ДНР.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Лоренте к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, Лоренте прибыл на Украину в марте 2022 года. После этого он вступил в интернациональный легион, в котором участвовал в боевых действиях против российских войск до апреля 2022 года. За это он получил более 150 тыс. рублей в эквиваленте.

Американца признали виновным по статье о наемничестве. Мужчину объявили в международный розыск.

16 июня британский подданный Оливер Джеймс Вулфорд заочно приговорили за участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на стороне ВСУ. Следствие и суд установили, что не позднее января 2023 года он вступил в ряды украинской армии. Мужчина прошел военную подготовку, получил личное огнестрельное оружие и необходимое специальное снаряжение.

Ранее гражданина Грузии приговорили в России к подобному тюремному сроку за участие в боях на стороне ВСУ.

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