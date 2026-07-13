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Общество

В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на полеты

В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Аэропорт Краснодар

В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в мессенджере «Макс».

Отмечается, что соответствующая мера была принята с целью обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

До этого сообщалось, что в аэропортах Москвы задержаны около 90 рейсов, большая часть из них — в Шереметьево.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить причины задержки, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

В зависимости от продолжительности ожидания и причин задержки, авиакомпания обязана обеспечить напитками и питанием. В случае, если следующий рейс лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.

Что делать, если рейс отложен, и есть ли альтернативы перелету — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Московской области открыли горячую линию после налета БПЛА.

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