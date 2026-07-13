В аэропортах Москвы задержаны десятки рейсов

В аэропортах Москвы задержаны около 90 рейсов, большая часть из них — в Шереметьево. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«По подсчетам «Осторожно, Москва», в Шереметьево задержаны 60 рейсов (20 на вылет и 40 на прилет), а также почти 30 — в Домодедово и Внуково. Согласно данным Росавиации, все столичные авиагавани частично или полностью закрывались сегодня», — говорится в посте.

По последним данным, аэропорт Домодедово начал обслуживать рейсы по согласованию. Проверить статус того или иного рейса можно с помощью онлайн-табло авиагавани.

Рано утром 13 июля в московском аэропорту Шереметьево также ввели ограничения, вследствие чего воздушная гавань приостановила обслуживание рейсов. До этого на аналогичный режим работы перешел столичный аэропорт Жуковский.

Ранее в Московской области открыли горячую линию после налета БПЛА.