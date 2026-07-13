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Общество

Грета Тунберг и еще около 40 активистов приклеили себя к земле в Берлине

Грета Тунберг приклеила себя к земле у бюро Rheinmetall в Берлине
Stefanos Rapanis/Reuters

Шведская экоактивистка Грета Тунберг вместе с другими активистами приклеила себя к земле перед бюро оборонного концерна Rheinmetall у Бранденбургских ворот в центре Берлина. Об этом сообщила полиция города в соцсети X.

Отмечается, что в общей сложности в акции приняли участие более 40 человек. Активисты собрались на площади Паризер-плац у одного из проходов на улицу Эбертштрассе.

На место проведения мероприятия прибыли около 70 полицейских. Они начали отлеплять активистов от асфальта и уводить их от прохода.

Газета Berliner Zeitung отметила, что протестная акция, которую инициировала группа Peacefully against Genocide, направлена против работы завода Rheinmetall в районе Веддинг, войны в секторе Газа и применения германского оружия в зонах боевых действий.

В декабре прошлого года сообщалось, что Тунберг арестовали по подозрению в поддержке террористической организации после участия в акции протеста в поддержку Палестины.

Ранее в Финляндии возбудили уголовное дело против Греты Тунберг.

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