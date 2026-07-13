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Россиянин обстрелял двух братьев из охотничьего ружья

В Коми мужчина открыл огонь по своим братьям из охотничьего ружья
M.Nyusha/Shutterstock/FOTODOM

В Княжпогостском районе Коми возбудили дело в отношении 39-летнего местного жителя, подозреваемого в расправе над братом. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

По данным следствия, во время совместного распития спиртного между мужчиной и его родным, а также сводным братьями произошел конфликт, который перерос в драку. После ссоры подозреваемый взял охотничье ружье и несколько раз выстрелил в родственников.

Один из них получил тяжелое ранение и не выжил, второй был доставлен в больницу. Стрелка задержали, следствие направило в суд ходатайство о заключении его под стражу. Сейчас по делу продолжаются следственные действия.

До этого неизвестные устроили стрельбу и ранили отдыхающих на пляже под Новосибирском. По словам очевидцев, к берегу на надувной моторной лодке подплыли трое мужчин, которые начали оскорблять людей, а затем несколько раз выстрелили в их сторону. Пострадавшие утверждают, что злоумышленники позже вернулись, но они успели спрятаться.

Ранее в Подмосковье мужчина открыл стрельбу по подросткам из-за конфликта на спортплощадке.

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