Россиянин обстрелял двух братьев из охотничьего ружья

В Княжпогостском районе Коми возбудили дело в отношении 39-летнего местного жителя, подозреваемого в расправе над братом. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

По данным следствия, во время совместного распития спиртного между мужчиной и его родным, а также сводным братьями произошел конфликт, который перерос в драку. После ссоры подозреваемый взял охотничье ружье и несколько раз выстрелил в родственников.

Один из них получил тяжелое ранение и не выжил, второй был доставлен в больницу. Стрелка задержали, следствие направило в суд ходатайство о заключении его под стражу. Сейчас по делу продолжаются следственные действия.

До этого неизвестные устроили стрельбу и ранили отдыхающих на пляже под Новосибирском. По словам очевидцев, к берегу на надувной моторной лодке подплыли трое мужчин, которые начали оскорблять людей, а затем несколько раз выстрелили в их сторону. Пострадавшие утверждают, что злоумышленники позже вернулись, но они успели спрятаться.

Ранее в Подмосковье мужчина открыл стрельбу по подросткам из-за конфликта на спортплощадке.