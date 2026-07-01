Неизвестные устроили стрельбу и ранили отдыхающих на пляже под Новосибирском

Мужчины в лодке обстреляли отдыхающих на пляже у водохранилища под Новосибирском

Под Новосибирском неизвестные устрооили стрельбу на пляже в районе деревни Бурмистрово, где отдыхала семья с детьми. Об этом стало известно kp.ru.

Инцидент произошел вечером 27 июня у Новосибирского водохранилищего. По словам очевидцев, к берегу на надувной моторной лодке подплыли трое мужчин, которые начали оскорблять отдыхающих, а затем несколько раз выстрелили в их сторону.

Одна из пострадавших, Светлана, рассказала, что на берегу в тот момент находились 13 взрослых и семеро детей, в том числе трехмесячный ребенок.

Конфликт, по ее словам, возник на ровном месте. Во время стрельбы она получила касательное ранение у виска, после чего ей обработали рану в травмпункте. Пострадавшие утверждают, что нападавшие позже вернулись, но отдыхающие успели спрятаться.

«Мы выключили весь свет, спрятались в палатках и машинах. Благодаря этому нас не нашли. Они целенаправленно вернулись к нам — зачем, неизвестно. Может, взяли с собой какое-нибудь ружье. Мы даже представить боимся. Предположительно, стреляли из травматического пистолета», — отмечает Светлана.

Пострадавшие уже написали заявление в полицию. В региональном управлении МВД подтвердили, что сообщение зарегистрировано и проводится проверка.

Ранее юноши устроили стрельбу на подмосковной детской площадке и попали в ребенка.