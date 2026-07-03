В Подмосковье мужчина открыл стрельбу по подросткам из-за конфликта на спортплощадке

В Подмосковье мужчина открыл стрельбу по подросткам во время конфликта из-за спортивной площадки, сообщает BAZA

По данным Telegram-канала, две компании не смогли поделить поле в Раменском. Одни хотели играть в футбол, другие — в баскетбол. В спор вмешался отец одного из подростков, который пришел с травматическим оружием.

Во время потасовки он выстрелил и ранил 19-летнего юношу в грудь. Пострадавшего экстренно доставили в больницу, где ему сделали две операции.

Стрелка задержали, против него возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее неизвестные устроили стрельбу и ранили отдыхающих на пляже под Новосибирском.