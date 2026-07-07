Россиянам рассказали, как просить о повышении зарплаты

«Финансы Mail»: при просьбе о повышении зарплаты надо показать свою пользу компании

Просьба о повышении зарплаты требует подготовки и убедительных аргументов, а не ссылок на личные финансовые трудности. Чтобы увеличить шансы на положительное решение, сотруднику важно заранее оценить свою рыночную стоимость и показать работодателю, какую пользу он приносит компании. Об этом говорится в материале «Финансов Mail».

Перед разговором эксперты советуют изучить уровень зарплат специалистов с аналогичным опытом и навыками, а также собрать конкретные результаты своей работы. На переговорах лучше оперировать цифрами: рассказывать о реализованных проектах, выполненных задачах, росте эффективности или прибыли бизнеса, а не ограничиваться общими заявлениями о хорошей работе.

Не менее важно правильно выбрать момент для беседы — например, после успешного завершения проекта или хороших финансовых результатов компании. Сам разговор рекомендуется заранее продумать, подготовив основные тезисы и аргументы.

При этом специалисты не советуют сравнивать свою зарплату с доходами коллег, жаловаться на кредиты, переработки или личные расходы. Не стоит и ставить руководству ультиматумы с угрозой увольнения — такой подход может дать обратный эффект.

Если работодатель отказал в повышении, эксперты рекомендуют выяснить причины такого решения и обсудить, какие результаты, навыки или компетенции необходимо получить, чтобы вернуться к этому вопросу позже. Дополнительное обучение, освоение новых инструментов и участие в более сложных проектах способны повысить ценность сотрудника и его шансы на увеличение дохода.

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