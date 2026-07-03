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Общество

Россиянам объяснили, могут ли уволить из-за сломавшегося во время смены рабочего ноутбука

Эксперт Косачев: сломавшийся ноутбук не является уважительной причиной для прогула
Kate Stock/Shutterstock/FOTODOM

Сломавшийся во время смены рабочий ноутбук не считается уважительной причиной, чтобы отсутствовать на рабочем месте и точно не является причиной для увольнения. Об этом «Газете.Ru» рассказал Александр Косачев, IT-директор мультисервисной компании Newstaff.

Здесь ключевым правилом, по словам эксперта, является своевременная реакция на ситуация.

«Важно оперативно сообщить руководителю о возникшей проблеме. Лучше всего это сделать через корпоративный мессенджер: так останется письменное подтверждение уведомления», — объяснил он.

Если сотрудник просто не выходит на связь в рабочее время, не предупредив начальство о технических неполадках, его отсутствие действительно могут квалифицировать как прогул, поясняет Косачев. А прогул, согласно Трудовому кодексу РФ (ст. 81 ТК РФ), может стать основанием для расторжения трудового договора.

«Сотрудник в такой ситуации должен продемонстрировать готовность выполнять свои обязанности, несмотря на возникшие трудности. Например, можно предложить альтернативные варианты временно использовать другое устройство (если это возможно), переключиться на задачи, не требующие использования ноутбука, координировать работу с коллегами, чтобы минимизировать последствия простоя», — заключает директор мультисервисной компании.

Таким образом, исход ситуации во многом зависит от оперативности и ответственности сотрудника. Грамотные действия при технических неполадках — показатель профессионализма, который ценят работодатели.

Ранее россияне стали массово жаловаться на «призрачные» и «мертвые» вакансии.

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