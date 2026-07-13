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В России предсказали увеличение количества смерчей

Синоптик Шувалов: число смерчей в России продолжит постоянно расти
eyeclick/Global Look Press

Статистические данные за последние несколько лет подтверждают прогнозы о том, что в России продолжит расти количество смерчей. Чаще всего они накрывают малонаселенные районы, сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

По его словам, к выводу о том, что чаще смерчи наблюдаются в малонаселенных районах, пришли ученые Института физики и атмосферы. Следы этого явления отслеживаются с помощью снимков со спутников.

«Статистика говорит о том, что число случаев смерчей постепенно растет и будет расти. Но это не будет так, как на «Аллее торнадо» в США», — отметил Шувалов.

Что касается прогнозирования, то, как объяснил эксперт, обычно вероятность смерчей повышается при определенных синоптических ситуациях. Причем речь идет об очень локальном явлении, которое сложно предсказывать с высокой долей вероятности. Обычно шансы успешности прогноза не превышают 20–25%, поэтому, когда синоптики предупреждают о риске возникновения смерча, эти прогнозы не всегда воплощаются в реальность, заключил Шувалов.

До этого директор Научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин также сообщил, что в ближайшие десятилетия Москва может чаще сталкиваться с экстремальными погодными явлениями, включая сильные ураганы и даже смерчи. По его словам, это связано не только с глобальным изменением климата, но и с особенностями развития мегаполиса. В городах формируются области с повышенной температурой из-за плотности застройки, что при столкновении с более холодными массами может вызывать разрушительные порывы ветра.

Ранее на Подмосковье обрушился мощный смерч.

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