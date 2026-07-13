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Общество

На Москву за сутки обрушилась половина месячной нормы дождей

Синоптик Тишковец: половина месячной нормы осадков выпала в Москве и Подмосковье
Владимир Вяткин/РИА Новости

За последние сутки в столичном регионе выпало более половины месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в Москве за сутки выпало от 10 до 16 литров дождевой воды на квадратный метр. В Подмосковье наиболее сильные осадки зафиксировали в Можайске, где выпало 49 миллиметров осадков, что составляет 54% от месячной нормы.

Тишковец также сообщил, что самые сильные дожди в Центральной России прошли в Рязани, где выпало 62 миллиметра осадков, или 82% месячной нормы. Значительные осадки также наблюдались в Старице Тверской области — 52 миллиметра, в Иванове — 41 миллиметр и в Костроме — 37 миллиметров.

По данным синоптика, лидером по количеству выпавших осадков стал рабочий поселок Вожега. Там зафиксировали 72 миллиметра осадков при месячной норме в 80 миллиметров.

Тишковец добавил, что в понедельник интенсивность дождей существенно снизится. Наиболее сильные осадки ожидаются на стыке Среднерусской возвышенности и Окско-Донской равнины — в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях, а также на западе Пензенской области и в Мордовии, где за сутки может выпасть от 14 до 19 миллиметров осадков, а местами — до 20–25 миллиметров.

Ранее сообщалось, что сильные ливни принесли месячную норму осадков в Центральную Россию.

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