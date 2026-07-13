Союз потребителей оценил новую систему QR-кодов для частных клиник

Для россиян введение новой системы маркировки частных клиник с помощью QR-кодов будет удобной, однако расходовать на реализацию этой инициативы средства – нерационально, считает глава Союза потребителей России Алексей Койтов. По действующему закону вся необходимая информация о медучреждении, включая наличие лицензии, должна предоставляться пациентам по их требованию, отметил он в беседе с НСН.

«Как правило, мы видим эти данные при входе, либо в уголке потребителя. Такой закон поменяет только форму подачи информации на более современную в виде QR-кода», — отметил Койтов.

По его мнению, с точки зрения повышения комфорта в этом есть смысл, однако разумность траты средств на реализацию идеи вызывает вопросы. Он подчеркнул, что каждый желающий может проверить номер и дату выдачи лицензии той или иной клиники, хотя это и не всегда удобно. В этом случае QR-код действительно поможет пациентам, так как позволит синхронизировать данные с актуальным реестром лицензий, согласился эксперт.

Напомним, накануне председатель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин сообщил, что в России планируют внедрить систему маркировки частных медицинских организаций и магазинов. Предполагается, что на входе в медицинские организации будут размещать наклейки с QR-кодом. После сканирования пользователи смогут открыть цифровую карточку учреждения, содержащую сведения о его документации и работе в системе маркировки.

Аналогичный эксперимент проводится и для магазинов. В настоящее время в Москве в пилотном проекте участвуют около 40 торговых точек.

Ранее стало известно, что в России с сентября 2026 года изменятся правила получения платной медицинской помощи.