В России изменятся правила получения платной медицинской помощи

С 1 сентября в России вступят в силу новые правила для частных клиник

С 1 сентября в России начнут действовать новые правила предоставления платных медуслуг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный документ.

Одним из ключевых нововведений станет возможность заключать договор на оказание платных медицинских услуг. дистанционно. Такой способ оформления будет доступен при наличии у медицинской организации собственного сайта или мобильного приложения.

Кроме того, медицинские учреждения, оказывающие платные услуги, обяжут соблюдать требования по передаче сведений в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Изменятся и требования к содержанию договора. При получении анонимных медицинских услуг пациентам больше не нужно будет указывать в договоре свои паспортные данные.

Также новые правила предусматривают обязательное указание сроков оказания платных медицинских услуг. Ранее в договоре необходимо было прописывать только условия и сроки ожидания их предоставления.

Ранее стало известно, что в России ужесточат борьбу с фальшивыми водительскими правами и медицинскими справками.