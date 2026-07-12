Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В России начнут маркировать частные клиники и магазины

РИА Новости: россияне смогут проверять частные клиники и магазины по QR-коду
Евгений Биятов/РИА Новости

В России планируют внедрить систему маркировки частных медицинских организаций и магазинов. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.

По его словам, ЦРПТ совместно с «Общественной потребительской инициативой» прорабатывает пилотный проект в Москве. Предполагается, что на входе в медицинские организации будут размещать наклейки с QR-кодом. После сканирования пользователи смогут открыть цифровую карточку учреждения, содержащую сведения о его документации и работе в системе маркировки.

Как отметил Дубин, при оценке организаций будут учитываться наличие действующей лицензии на медицинскую деятельность, регистрация в системе «Честный знак», а также проведение операций с лекарственными препаратами в системе за последние месяцы. Такой публичный цифровой профиль позволит пациентам быстро проверить добросовестность учреждения и снизить риск обращения в нелегальную клинику.

Аналогичный эксперимент проводится и для магазинов. В настоящее время в Москве в пилотном проекте участвуют около 40 торговых точек. По словам главы ЦРПТ, наличие такой маркировки должно стать для покупателей признаком прозрачной работы магазина и повысить уровень доверия к нему.

Ранее кофе и цикорий попали под обязательную маркировку «Честного знака».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как вести себя в церкви и мечети, если пришли впервые. Короткий чек-лист по религиозному этикету
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!