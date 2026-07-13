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Космонавт получил звание Героя России

Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Кириллу Пескову
Максим Блинов/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Кириллу Пескову. Указ об этом размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Присвоить звание Героя Российской Федерации Пескову Кириллу Александровичу...» — говорится в документе.

Согласно указу, Песков является космонавтом-испытателем отряда учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина», который расположен в Московской области.

Песков известен тем, что совершил космический полет в качестве специалиста миссии на корабле Crew Dragon (Crew-10) в марте–августе 2025 года.

В мае прошлого года Путин вручил золотые звезды Героев России Константину Борисову, Александру Гребенкину и Николаю Чубу. Им также присвоили почетное звание Летчиков-космонавтов РФ. Борисов, Гребенкин и Чуб в 2023-2024 годах совершили полет на орбиту. Чуб дважды выходил в открытый космос, всего проведя в нем более 12 часов.

Ранее сообщалось, что в России снимут фильм о первой женщине-космонавте.

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