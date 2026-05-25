В России снимут фильм о первой женщине-космонавте

Фильм о Валентине Терешковой выйдет в 2027 году

В Москве приступили к съемкам фильма о первой женщине-космонавте Валентине Терешковой. Об этом сообщает ТАСС.

Проект снимет Антон Мегердичев, который ранее работал над фильмом «Движение вверх». Картина выйдет 8 апреля 2027 года в честь 90-летия Валентины Терешковой.

«Роскосмос» оказывает команде проекта максимальную поддержку — предоставляет полный доступ к архивам с информацией о полете первой женщины-космонавта, в том числе закрытым и ранее не публиковавшимся, поделилась команда проекта.

В 1962 году Терешкову зачислили в первый женский отряд космонавтов. 16 июня 1963 года она совершила исторический полет на космическом корабле «Восток-6». За свой полет Терешкова получила звание Героя Советского Союза и множество государственных наград, в том числе она стала полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

После космического полета она занималась общественной и государственной работой, представляла СССР на международных мероприятиях. Позднее стала депутатом и участвует в законодательной деятельности.

