Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Общество

В Ассоциации туроператоров объяснили новые правила продажи туров с 1 сентября

Турэксперт Мурадян объяснил, как с 1 сентября изменятся правила продажи туров
Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

В России с 1 сентября вступят в силу новые требования к продаже туров, согласно которым путешественникам должны будут заранее рассказывать обо всех рисках, правилах въезда, традициях и прочих условиях пребывания в той или иной стране. Однако фактически новые правила мало что изменят в отрасли, объяснил 360.ru вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян.

«На самом деле никаких существенных нововведений не планируется, — подчеркнул турэксперт. — Напомню, что мы действуем в рамках тех же правил и того же законодательства, которое есть и сегодня».

По его мнению, наиболее значимым изменением можно считать объединение ГИС «Электронная путевка» с «Госуслугами». Что касается прочей информации, то уже сегодня туристы на этапе бронирования могут получить ее у оператора, так что эти данные, по сути, уже есть в распоряжении путешественников, считает Мурадян.

По его словам, у туроператоров не начнут требовать больше информации – она уже сейчас, как правило, прописывается в заключаемых с ними договорах. В этом его поддержал вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов, отметив, что по факту новые правила – это просто обновление уже реализующихся нормативов, которое проводится в связи с истечением срока предыдущего постановления.

До этого вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян оценил планы Еврокомиссии ввести полный запрет на выдачу туристических виз для россиян. Эксперт обратил внимание, что в 2026 году Евросоюз выдал гражданам РФ примерно на 100 тысяч въездных документов больше, чем в прошлом. Процент отказа, согласно его прогнозам, может уменьшиться. По его словам, Франция, Италия, Испания, Греция и Венгрия выдают примерно 90% шенгенских виз россиянам. Много виз выдает и Великобритания, причем отказывает даже реже, чем вышеуказанные страны, добавил он.

Ранее россиян предупредили о рекордном обрушении цен на туры по одному из направлений.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Аллергия все чаще «стартует» после 30 лет. Что происходит и как это предотвратить? Объяснили врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!