В Ассоциации туроператоров объяснили новые правила продажи туров с 1 сентября

В России с 1 сентября вступят в силу новые требования к продаже туров, согласно которым путешественникам должны будут заранее рассказывать обо всех рисках, правилах въезда, традициях и прочих условиях пребывания в той или иной стране. Однако фактически новые правила мало что изменят в отрасли, объяснил 360.ru вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян.

«На самом деле никаких существенных нововведений не планируется, — подчеркнул турэксперт. — Напомню, что мы действуем в рамках тех же правил и того же законодательства, которое есть и сегодня».

По его мнению, наиболее значимым изменением можно считать объединение ГИС «Электронная путевка» с «Госуслугами». Что касается прочей информации, то уже сегодня туристы на этапе бронирования могут получить ее у оператора, так что эти данные, по сути, уже есть в распоряжении путешественников, считает Мурадян.

По его словам, у туроператоров не начнут требовать больше информации – она уже сейчас, как правило, прописывается в заключаемых с ними договорах. В этом его поддержал вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов, отметив, что по факту новые правила – это просто обновление уже реализующихся нормативов, которое проводится в связи с истечением срока предыдущего постановления.

До этого вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян оценил планы Еврокомиссии ввести полный запрет на выдачу туристических виз для россиян. Эксперт обратил внимание, что в 2026 году Евросоюз выдал гражданам РФ примерно на 100 тысяч въездных документов больше, чем в прошлом. Процент отказа, согласно его прогнозам, может уменьшиться. По его словам, Франция, Италия, Испания, Греция и Венгрия выдают примерно 90% шенгенских виз россиянам. Много виз выдает и Великобритания, причем отказывает даже реже, чем вышеуказанные страны, добавил он.

Ранее россиян предупредили о рекордном обрушении цен на туры по одному из направлений.