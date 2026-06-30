Эксперт допустил, что процент отказа в визах ЕС для россиян может уменьшиться

Турэксперт Мкртчян: в 2026 году ЕС будет реже отказывать в визах для россиян

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе с РИАМО прокомментировал планы Европейской комиссии (ЕК) ввести полный запрет на выдачу туристических виз для россиян.

Эксперт обратил внимание, что в 2026 году Евросоюз выдал гражданам РФ примерно на 100 тысяч въездных документов больше, чем в прошлом. Процент отказа, согласно его прогнозам, может уменьшиться.

«В прошлом году было выдано более 600 тысяч виз и процент отказа был 5%. В этом году будет выдано около 700 тысяч виз, если темпы не сбавятся. Исходя из этих темпов, сейчас и процент отказа уже меньше 4%», — сказал Мкртчян.

По его словам, Франция, Италия, Испания, Греция и Венгрия выдают примерно 90% шенгенских виз россиянам. Много виз выдает и Великобритания, причем отказывает даже реже, чем вышеуказанные страны, добавил он.

30 июня стало известно, что ЕК обсуждает возможность полностью запретить выдачу виз российским туристам. Однако пока неизвестно, в какие конкретно сроки возможно введение ограничений.

Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер заявил, что целью обсуждаемых визовых запретов является дестабилизация российского общества перед выборами в Госдуму.

Ранее в Госдуме усомнились в реалистичности запрета на выдачу шенгенских виз россиянам.