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Общество

Почти половина россиян верит в победу над старением уже в этом веке

ВЦИОМ: 46% россиян верят в появление средств от старения в этом веке
Roman Chazov/Shutterstock/FOTODOM

Почти половина россиян считает, что ученые смогут найти способ сохранения молодости уже в XXI веке. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Аналитическим центром ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 46% респондентов уверены, что средство против старения появится уже в этом столетии. При этом 35% полагают, что ученым, скорее всего, удастся добиться такого результата, а еще 11% не сомневаются, что способ сохранять молодость будет найден.

Половина участников опроса заявили, что бороться с возрастными изменениями в равной степени следует и мужчинам, и женщинам. Еще 40% считают, что делать этого не нужно, поскольку старение является естественным процессом. По мнению 5% опрошенных, борьба со старением в первую очередь необходима женщинам, а 1% полагает, что это касается преимущественно мужчин.

Кроме того, 56% россиян сообщили, что уже предпринимают меры для продления молодости и замедления возрастных изменений. Еще 43% признались, что ничего для этого не делают. При этом женщины чаще мужчин заявляли о подобных мерах — 54% против 40%.

Отвечая на вопрос о возрасте наступления старости, 25% респондентов назвали период после 70–74 лет. Еще 24% считают, что старость начинается в 60–64 года, 17% — в 55–59 лет, 14% — в 50–54 года. Еще 2% полагают, что старость наступает в возрасте 40–49 лет, а 1% — до 40 лет.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 20 июня среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Заявленная предельная погрешность исследования с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее россияне рассказали, в каком возрасте начинается старость.

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