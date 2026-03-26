В Госдуме россиянам напомнили о правилах диспансеризации в 2026 году

В Госдуме напомнили о праве россиян на оплачиваемый отгул ради диспансеризации

Россиянам важно не пренебрегать возможностью пройти диспансеризацию, которая позволяет проверить здоровье и либо определить факторы риска, либо вовремя выявить на раннем этапе серьезные заболевания. Работодатель обязан в день прохождения обследования предоставить сотруднику оплачиваемый отгул, напомнил в беседе с RT председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Для прохождения диспансеризации необходимо получить направление от работодателя или записаться самостоятельно на портале госуслуг, по телефону контакт-центра 122 или единому номеру поликлиники, к которой прикреплены», — отметил депутат.

Россияне младше 40 лет могут пройти диспансеризацию в течение одного дня раз в три года, после этого возраста на это предоставляется один день каждый год. Предпенсионерам важно проходить обследование ежегодно в течение двух дней, отметил Леонов.

«Призываю всех внимательно относиться к своему здоровью и всегда проходить диспансеризацию», — заключил парламентарий.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой ввести для россиян выплаты в 20 тыс. рублей за своевременное прохождение диспансеризации. Начисления, согласно инициативе парламентария, должны производиться автоматически сразу после появления соответствующей отметки о прохождении диспансеризации на «Госуслугах».

