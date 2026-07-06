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Общество

«Утонуть в находках»: Мясников раскритиковал новые методы диспансеризации

Доктор Мясников: стремление раньше выявить болезни грозит гипердиагностикой
«Россия 1»

Сегодня медосмотры и диспансеризация чаще ориентируются на стремление как можно раньше выявить заболевания, что грозит гипердиагностикой. Не всегда такой подход успешен – иногда обилие разных исследований грозит запутанностью клинической картины, заявил НСН врач, телеведущий Александр Мясников.

«С точки зрения клинической медицины диспансеризация — не всегда абсолютное благо. Чаще надо прибегать к ограничениям, чтобы не утонуть в находках неясной клинической значимости», — подчеркнул Мясников.

В пример он привел утверждение о том, что ранее выявление рака спасает жизни, заявив, что на самом деле это касается лишь некоторых видов заболеваний – например, рака молочной железы, кишечника, возможно, легких и так далее.

Врач также раскритиковал МРТ всего тела, назвав это «очевидной глупостью» — он пояснил, что как и УЗИ это не входит в программу диспансеризации, так как является диагностикой, а не обследованием.

Что касается предложений по расширению тестов в рамках диспансеризации, то, по мнению Мясникова, широкий «ассортимент исследований» пойдет на пользу, но важно контролировать его четкими алгоритмами. Нельзя проводить лишние обследования, важно отсекать то, чего не следует делать, заключил врач.

До этого Александр Мясников прокомментировал приказ Минздрава РФ, согласно которому россияне смогут проходить МРТ без направления врача. По мнению специалиста, это неоправданное проведение инструментального обследования, в результате чего будут обнаруживаться «находки», которые сложно объяснить. Это грозит тем, что пациентов будут без особой необходимости направлять на новые исследования, что повлечет только лишние траты.

Ранее сообщалось, что работодатели в России стали активно включать диспансеризацию в программы ДМС.

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