Россиянам напомнили о праве на отпуск за свой счет в некоторых случаях

Отпуск за свой счет без сохранения зарплаты обычно можно оформить по соглашению сторон по заявлению сотрудника, причем работодатель может и отказать в его предоставлении. Однако в ряде случаев он гарантируется по закону, рассказал RT юрист по трудовому праву hh.ru Александр Кузнецов.

Он напомнил, что, в частности, работодатель обязан предоставить сотруднику отпуск до пяти календарных дней при серьезных семейных обстоятельствах, включая рождение ребенка, регистрацию брака или смерть близких родственников. Кроме того, работающим инвалидам гарантируется отпуск без сохранения зарплаты длительностью до 60 календарных дней.

«Основной перечень лиц, которым предоставление отпуска без сохранения заработной платы является обязательным, указан в ст. 128 Трудового кодекса России», — пояснил юрист.

Кроме того, обычно компании могут предусматривают и другие случаи для предоставления отпуска за свой счет – такие условия обычно прописываются во внутренних локальных документах или коллективных договорах, заключил Кузнецов.

Подробнее о том, кому положен отпуск за свой счет, как его оформить и какие в связи с этим могут быть последствия для работника — в материале «Газеты.Ru».

Россиянам ранее рассказали о праве работодателя отозвать сотрудника из отпуска.