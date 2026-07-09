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Общество

Россиянам рассказали о праве работодателя отозвать сотрудника из отпуска

Депутат Чернышов: сотрудника могут отозвать из отпуска только по его согласию
Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Российское трудовое законодательство регулирует вопрос отзыва сотрудников из отпуска – это сложная процедура, которая возможна лишь с письменного согласия работника. Даже если ситуация в компании складывается неотложная, это не дает руководству права принять решение о прерывании отпуска в одностороннем порядке, подчеркнул в беседе с RT вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Подобная необходимость может возникнуть, например, если в компании заболел другой работник, возник какой-то срочный проект, надвигается проверка или любой другой форс-мажор. Однако даже в подобных ситуациях есть категории работников, которых отзывать нельзя – это касается несовершеннолетних сотрудников и беременных женщин.

Также Чернышов предупредил, что особые условия планируется ввести для работников вредных производств – с 1 сентября этого года отзывать их можно будет только при необходимости предотвратить катастрофу, аварию или ликвидировать последствия подобных происшествий.

При отзыве работника из отпуска ему полагается двойная оплата, а вся процедура должна быть закреплена внутренними документами организации.

«Если сотрудник согласился прервать отпуск, неиспользованная часть отпуска не сгорает. Ее можно использовать в удобное время в течение текущего рабочего года или присоединить к отпуску за следующий рабочий год», — предупредил депутат.

Он также отметил, что отпуск не должен из-за этого становиться «разорванным» – по закону хотя бы один отдых в году должен длиться не менее двух недель. Что касается отпускных выплат, то они пересчитываются с учетом неиспользованных дней отпуска, переплату нельзя удержать из зарплаты, а работник имеет право использовать оставшуюся часть отпуска позднее, заключил парламентарий.

До этого HR-директор «МТС Линк» Екатерина Прокушева предупредила, что утвержденный график отпусков обязателен как для сотрудников, так и для работодателя. Руководство не может изменить дату выхода работника в отпуск из-за высокой нагрузки или отсутствия замены для него. Она отметила, что по сегодняшним нормам сотрудник должен знать о выходе в отпуск не менее, чем за две недели. Выплаты ему должны перевести не менее, чем за три дня до начала отдыха.

Эксперт ранее объяснила, как нужно подавать заявление на отпуск вне графика.

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