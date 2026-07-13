Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Общество

Мужчина на каяке пропал во время сплава по Енисею

В Красноярском крае ищут туриста, пропавшего во время сплава на каяке
Valerii_M/Shutterstock/FOTODOM

В Краснотуранском районе Красноярского края во время сплава на каяке пропал мужчина, сообщает Kras Mash.

По данным Telegram-канала, турист вышел на воду в районе села Абакано-Перевоз и должен был пройти по реке Енисей около 300 километров, однако вскоре перестал выходить на связь.

Позже в реке обнаружили его каяк и личные вещи, но самого туриста найти пока не удалось. Поисковые работы продолжаются.

До этого мужчина едва не утонул, пытаясь переплыть Воронежское водохранилище. Отдыхавшие на набережной заметили, что он тонет, и вытащили его на берег. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

Ранее на Волге женщину с ребенком на сапборде унесло течением.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Аллергия все чаще «стартует» после 30 лет. Что происходит и как это предотвратить? Объяснили врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!