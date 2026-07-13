Мужчина на каяке пропал во время сплава по Енисею

В Красноярском крае ищут туриста, пропавшего во время сплава на каяке

В Краснотуранском районе Красноярского края во время сплава на каяке пропал мужчина, сообщает Kras Mash.

По данным Telegram-канала, турист вышел на воду в районе села Абакано-Перевоз и должен был пройти по реке Енисей около 300 километров, однако вскоре перестал выходить на связь.

Позже в реке обнаружили его каяк и личные вещи, но самого туриста найти пока не удалось. Поисковые работы продолжаются.

До этого мужчина едва не утонул, пытаясь переплыть Воронежское водохранилище. Отдыхавшие на набережной заметили, что он тонет, и вытащили его на берег. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

Ранее на Волге женщину с ребенком на сапборде унесло течением.