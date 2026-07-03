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Общество

На Волге женщину с ребенком на сапе унесло течением

В Самарской области спасли женщину с ребенком на сапборде
sergua/Shutterstock/FOTODOM

В Самарской области спасатели эвакуировали с Волги женщину с ребенком, которых унесло течением на сапборде. Об этом сообщает областная поисково-спасательная служба.

Инцидент произошел около острова Копылова, женщина с ребенком отправились кататься на сапе, но не рассчитали силы и потеряли управление. Отдыхающих начало уносить течением от берега.

На помощь им пришли спасатели, семью на катере доставили на берег, медицинская помощь никому не потребовалась.

До этого на Камчатке турист получил травмы при спуске в кратер вулкана Горелый в Елизовском районе. Мужчина пытался съехать по снежному склону на сапборде, после чего ему потребовалась медицинская помощь.

Ранее охранник частной фермы угрожал расстрелять туристов на сапах в Астраханской области.

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