Движение по Крымскому мосту возобновили спустя почти 12 часов. Об этом сообщает канал инфоцентра на платформе «Макс».
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Крымский мост перекрыли в воскресенье около 22:00 часов мск.
В инфоцентре также сообщили, что после возобновления движения по Крымскому мосту на подъездах к нему образовалась очередь из более чем 1,6 тысячи автомобилей.
По данным инфоцентра, со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр находятся 800 транспортных средств. Время ожидания превышает два часа.
Со стороны Керчи в очереди стоят еще 850 автомобилей. Там водителям также приходится ждать более двух часов.
В последний раз доступ автомобилей на Крымский мост временно перекрывали с обеих сторон 6 июля.
Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.