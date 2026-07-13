Инфоцентр: движение по Крымскому мосту возобновили спустя почти 12 часов

Движение по Крымскому мосту возобновили спустя почти 12 часов. Об этом сообщает канал инфоцентра на платформе «Макс».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Крымский мост перекрыли в воскресенье около 22:00 часов мск.

В инфоцентре также сообщили, что после возобновления движения по Крымскому мосту на подъездах к нему образовалась очередь из более чем 1,6 тысячи автомобилей.

По данным инфоцентра, со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр находятся 800 транспортных средств. Время ожидания превышает два часа.

Со стороны Керчи в очереди стоят еще 850 автомобилей. Там водителям также приходится ждать более двух часов.

В последний раз доступ автомобилей на Крымский мост временно перекрывали с обеих сторон 6 июля.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.