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Автомобили

Движение машин по Крымскому мосту приостановлено второй раз за ночь

На Крымском мосту перекрыли автодвижение в обоих направлениях
Константин Михальчевский/РИА Новости

Доступ автомобилей на Крымский мост с обеих сторон временно перекрыт. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

Пост опубликован в 2:24. В нем автомобилистов на переправе и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

В 0:35 доступ машин на переправу уже приостанавливался. Тогда ограничения действовали менее получаса.

В ночь на 6 июля Севастополь остался без электричества после вражеской атаки. С 00:08 в городе действовала воздушная тревога.

Противник ударил по энергетической инфраструктуре за пределами Севастополя. На городских объектах был введен особый режим, соцобъекты перешли на резервные схемы электроснабжения.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.

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