Россиян предупредили о неожиданном признаке инфаркта

Зубная боль далеко не всегда является следствием кариеса или воспаления – в некоторых случаях это может быть признаком инфаркта миокарда. Об этом в беседе с RT россиян предупредил стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Павел Лысенков.

По его словам, порой пациенты испытывают боль, хотя их зубы совершенно здоровы – это характерно, в частности, для заболеваний сердечно-сосудистой системы.

«При некоторых формах ишемической болезни сердца и даже инфаркте миокарда боль может отдавать не только в левую руку или плечо, но и в нижнюю челюсть, зубы, шею», — пояснил врач.

Вызвать боль в зубах может нарушение кровоснабжения сердечной мышцы. Особенно опасен этот симптом в случаях, если он возникает во время физической нагрузки, и к нему добавляются прочие признаки – такие, как одышка, холодный пот, нехватка воздуха.

Среди других причин, которые также могут вызвать зубную боль, Лысенков назвал заболевания ЖКТ, включая гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь. Он пояснил, что при таком недомогании в пищевод и полость рта попадает кислая среда желудка, на фоне чего начинает разрушаться зубная эмаль, повышая чувствительность.

Кроме того, зубную боль могут вызвать болезни ЛОР-органов, включая воспаление верхнечелюстной пазухи, а также невралгия тройничного нерва. При ней пациенты жалуются на резкие, простреливающие боли. Также стоматолог предупредил, что боль в зубах могут вызвать неврологические нарушения, опухоли челюстно-лицевой области и патологии слюнных желез.

Напомним, среди основных симптомов приближающегося инфаркта, которые можно успеть вовремя распознать, выделяются такие, как дискомфорт в грудной клетке, чувство давления, тяжести и жжения при эмоциональном напряжении или физической нагрузке. Среди прочих признаков кардиологи отмечают такие, как одышка, быстрая утомляемость, перебои в работе сердца, головокружение. Кроме того, человек периодически ощущает дискомфорт, который может ощущаться отдачей в шею, голову, руку.

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