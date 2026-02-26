Размер шрифта
Врач назвала главные симптомы приближающегося инфаркта

Кардиолог Чайковская: некоторые симптомы являются предвестниками инфаркта
Хотя инфаркт миокарда считается внезапным приступом, есть определенные предупреждающие симптомы ишемии, которые можно успеть вовремя распознать. В первую очередь – это дискомфорт в грудной клетке, чувство давления, тяжести и жжения при эмоциональном напряжении или физической нагрузке, рассказала RT кардиолог, кандидат медицинских наук, член Российского кардиологического общества и Европейского общества кардиологов Мария Чайковская.

Среди других признаков приближающегося инфаркта врач назвала такие, как одышка, быстрая утомляемость, перебои в работе сердца, головокружение. Кроме того, человек периодически ощущает дискомфорт, который может ощущаться отдачей в шею, голову, руку. На такие симптомы важно обращать внимание, особенно если уже есть риски сердечно-сосудистых заболеваний – например, человек страдает артериальной гипертензией, сахарным диабетом, у него есть ожирение или повышен холестерин. В группе риска находятся также курильщики и те, у кого в семье есть люди с заболеваниями сердца.

Особого внимания заслуживает фибрилляция предсердий – это вид аритмии, который повышает риск инфаркта и другие заболевания сердца и сосудов. Опасность состоит в том, что зачастую это состояние протекает бессимптомно или может проявляться лишь периодически.

«Пациенты с фибрилляцией предсердий могут ощущать перебои в работе сердца, учащённое сердцебиение, слабость или одышку, — объяснила кардиолог. — Такие симптомы также требуют оценки врача».

При своевременной оценке рисков и обращении к врачу можно контролировать свое состояние, подобрать оптимальное лечение. В том числе при фибрилляции предсердий могут назначить инвазивное лечение, что позволит снизить риск осложнений, заключила врач.

До этого кардиолог Джереми Лондон предупредил, что дискомфорт в груди перед инфарктом не всегда бывает сильным и потому часто остается без внимания. По словам врача, тревожным сигналом может быть не острая боль, а ощущение давления, сжатия или умеренного дискомфорта в груди. Если привычные действия — прогулка, подъем по лестнице или бытовые дела — начинают даваться значительно тяжелее, это повод для медицинского обследования, подчеркнул он.

Россиянам ранее назвали шесть шагов для снижения риска инфаркта при плохой наследственности.

 
