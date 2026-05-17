Стоматолог предупредил, как больные зубы разрушают сердце и мозг

Здоровье зубов и десен влияет не только на улыбку, но и на весь организм. Самые распространенные проблемы — это кариес, пульпит и пародонтит. Болезни усугубляются из-за бактерий и воспалений во рту. Это целый патологический процесс, способный запустить каскад отрицательных реакция во всей системе организма. Если не лечить вовремя, может привести к болезням сердца, ЖКТ, а также проблемам в общении.

Об этом «Газете.Ru» рассказал Максим Лабухин, стоматолог, медицинский директор сети клиник МИА.РФ.

«Заболевание десен, как пародонтит, может привести к атеросклерозу, инсульту и гипертонии. Это происходит потому, что бактерии из полости рта попадают в кровь и распространяются по всему организму. Вообще бактерии в организм попадают постоянно при жевании или чистке зубов. Но, у здорового человека иммунитет быстро обезвреживает их. А вот воспаленные годами десны бактерии атакуют часто и вызывают патологии», — предупредил врач.

В ответ сосудистая стенка начинает воспаляться, усиливается общее воспаление в организме, и могут быстрее формироваться атеросклеротические бляшки. Некоторые бактерии могут даже формировать тромбоциты и привести к инсульту. Проще говоря, инфекция изо рта «изнашивает» сосуды и повышает риски серьезных проблем с сердцем.

«Когда зубы постоянно болят или, хуже того, разрушены или их вовсе нет, человек хуже пережевывает пищу. А значит, желудку и кишечнику приходится работать «за двоих», что может приводить к проблемам с пищеварением. Ведь они не справляются с таким потоком. В итоге болезнетворные микробы, попавшие в кишечник из больных зубов, убивают бактерии, переваривающие пищу. Стенки разрушаются и токсины попадают в организм», — заявил он.

Все это приводит к тяжести или вздутию в животе, изжоге. В итоге, обеспечены гастрит и даже язва. Можно годами лечить гастрит таблетками, а причиной окажется пародонтит.

Постоянная ноющая боль, ежедневный стресс от холодного, горячего и неприятный запах приводят к нарушению сна, неуверенности в общении, тревожности и даже депрессии. Человек начинает меньше общаться, избегает улыбаться и чувствует себя некомфортно. Становится сложно выстраивать рабочие и личные контакты.

«Плохие зубы снижают социальный статус. Такому человеку меньше доверяют ответственную работу, общение с партнерами в компаниях. Токсины от микробов и бактерий на зубах поступают через кровь и в мозг. И кроме обмена веществ могут влиять и на гормон радости. В итоге, человек с воспалением десен постоянно то в апатии, то в ленивом состоянии», — сказал Лабухин.

Как отмечает практикующий стоматолог, полость рта — это не изолированная система, а часть всего организма. Поэтому любые хронические воспаления в ней со временем начинают «отдавать» в другие органы и системы.

«В итоге уход за зубами — это не только про внешний вид, а про общее здоровье. Как отмечают стоматологи, хронические инфекции в полости рта медленно, но верно разрушают сердце, портят пищеварение и отравляют настроение», — резюмировал он.

