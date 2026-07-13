В Госдуме назвали условие для покупки загородного участка на маткапитал

Россияне имеют право использовать средства маткапитала для приобретения загородного дома. Однако это допустимо только при соблюдении важного условия – покупаться должна строго та недвижимость, которая подходит для круглогодичного проживания, объяснил RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Он пояснил, что на участке обязательно должен быть жилой дом с фундаментом, стенами, крышей и всеми необходимыми коммуникациями для проживания и летом, и зимой.

«Материнский капитал нельзя потратить на покупку садового домика, который не зарегистрирован как жилой, а также на приобретение участка без построек», — подчеркнул Чаплин.

В ЕГРН приобретаемый объект недвижимости должен быть зарегистрирован как жилой дом, а не как садовый или дачный, пояснил депутат.

Еще одно важное условие, при котором маткапитал направляется на покупку недвижимости, — это выделение доли объекта каждому члену семьи. Таким образом, сделка нотариально оформляется с выделением доли детям в течение полугода после снятия обременения.

Важно, что потратить маткапитал на покупку дачного домика нельзя – обязательным требованием является приобретение, строительство или реконструкция жилого объекта, подчеркнул парламентарий. Таким образом, даже если речь идет о даче, то на участке должен быть полноценный дом, пригодный для проживания круглый год – в этом случае средства маткапитала можно вложить в его покупку или строительство, заключил Чаплин.

Напомним, маткапитал – это сегодня одна из самых востребованных мер поддержки семей с детьми в России. Эти деньги можно направить на улучшение жилищных условий, обучение детей или накопительную пенсию матери. Но есть и еще один вариант — ежемесячные выплаты из средств маткапитала. Подробнее о том, кому они положены, сколько можно получить и какие документы нужны для оформления, – в материале «Газеты.Ru».

В Госдуме ранее предложили использовать маткапитал для ремонта жилья.