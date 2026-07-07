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В Госдуме предложили использовать маткапитал для ремонта жилья

В Госдуму внесен законопроект о ремонте жилья за счет маткапитала
Madhourse/Shutterstock/FOTODOM

В Госдуму внесен проект закона, который предполагает расширение возможности использования материнского капитала на ремонт жилья. Документ есть в электронной базе парламента.

Законопроект внесли депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Авторы инициативы предлагают дать возможность семьям с детьми использовать средства маткапитала на оплату услуг по ремонту и строительству жилья. По мнению парламентариев, это позволит семьям улучшить условия жизни детей в тех случаях, когда новое жилье не нужно или его невозможно купить.

В пояснительной записке сказано, что проектом закона устанавливаются четкие условия и ограничения, призванные исключить нецелевое расходование средств и обеспечить качество ремонтных работ. Под такими услугами понимаются профессиональные работы, выполняемые специализированными организациями или индивидуальными предпринимателями за плату.

В случае принятия закон вступит в силу после официального опубликования.

Ране в Госдуме рассказали об индексации маткапитала в 2027 году.

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