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Ветеринар предупредила, какие дачные растения наиболее опасны для питомцев

Ветеринар Земская: лилии и рододендрон наиболее опасны для питомцев
Bachkova Natalia/Shutterstock/FOTODOM

Наиболее опасными для здоровья домашних питомцев дачными растениями являются лилии и рододендрон. Об этом «Москве 24» рассказала заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.

По ее словам, лилии могут поражать почки, особенно опасны они для кошек, а также питомцев, у которых уже есть проблемы с почками, ослабленные, пожилые и имеющие хронические заболевания животные. В саду ветеринар также посоветовала не сажать азалии и рододендрон, мясистые листья которых при употреблении могут вызвать остановку сердца или паралич у кошки или собаки.

«Не менее опасны и луковицы нарциссов и тюльпанов. Если питомец их съест, может последовать поражение центральной нервной системы. В зоне риска оказываются все норные породы собак типа таксы, бордер-терьера, а также щенки и котята, так как они любят раскапывать клумбы», – пояснила Земская.

В случае, если питомец попробовал эти растения, важно не вызывать рвоту, а аккуратно вытащить все остатки растения из пасти, промыть ее водой комнатной температуры и отправиться на осмотр к ветеринару, заключила эксперт.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что борщевик — опасное растение не только для людей, но и для собак. Он отметил, что если ребенку можно объяснить, что этот сорняк вреден, то контролировать питомцев хозяева могут только с помощью команд.

Ранее ветеринар предупредила об опасности комнатных растений для кошек.

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