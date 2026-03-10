Ветеринар предупредила об опасности комнатных растений для кошек

Комнатные растения могут представлять опасность для кошек, которые часто едят цветы из-за авитаминоза или необходимости очистить желудок от шерсти. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала ветеринарный врач и зоопсихолог Ангелина Сиротина.

По ее словам, весной стоит высаживать пророщенный овес или пшеницу, в которых содержатся витамины. Их поедание позволит кошкам почистить желудок и вывести залежавшуюся шерсть. При этом остальные домашние цветы лучше не держать в квартире с питомцами, поскольку они серьезно угрожают их здоровью.

«Кошки и растения не очень ладят. Мало того, что растения ядовиты, так еще и цветы страдают от того, что их грызут и ломают. <...> Полезных комнатных растений для кошек нет, даже ромашка в больших количествах вызывает отравление», — заключила Сиротина.

Ветеринарный врач сети ветеринарных клиник «Василек» Татьяна Гольнева до этого говорила, что швейные принадлежности, оголенные провода и открытые окна в квартире представляют серьезную опасность для домашних животных. Она отметила, что питомцы в игре могут заглотить иголки, нитки, булавки и другие мелкие предметы. В этом случае они не смогут самостоятельно избавиться от них, поэтому они попадают в пищеварительный тракт. Для извлечения предмета может потребоваться хирургическое вмешательство, предупредила Гольнева.

