Собаководов предупредили об опасности борщевика для питомцев

Берщевик — опасное растение не только для людей, но и для собак. Об этом в беседе с РИАМО предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он отметил, что если ребенку можно объяснить, что этот сорняк вреден, то контролировать питомцев хозяева могут только с помощью команд.

«Главная опасность в том, что собака не понимает смертельную угрозу того или иного растения. Она может полагаться только на ваши запреты. Если на даче питомец чувствует себя слишком свободно, гуляет без контроля, он может не просто пробежать около борщевика, а еще и попробовать его на зубок. А это самое худшее», — сказал специалист.

В соке борщевика, по его словам, есть фуранокумарины, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолету в разы. Тело собаки защищает шерсть, но нос, лапы, живот, уши и губы остаются уязвимыми.

Если животное все же столкнулось с этим опасным растением, кинолог посоветовал промыть пораженные участки шерсти и кожи мыльным или содовым раствором, а перед этим намазать жирным кремом, чтобы связать фуранокумарины. Кроме того, на питомца стоит надеть защитный воротник, чтобы он не вылизывал поврежденные места, и изолировать от солнца не менее чем на 48 часов.

Не стоит пренебрегать визитом к ветеринару. Если собака жевала борщевик, требуется экстренная госпитализация, заключил Голубев.

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова до этого говорила, что косить борщевик на дачном участке следует строго в защитной одежде и респираторе, так как в противном случае можно нанести серьезный вред здоровью, в том числе получить волдыри и ожоги на коже.

Ранее в Госдуме призвали власти бесплатно избавлять некоторых россиян от борщевика.