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Общество

У пляжа в Приморье рухнул пирс с детьми

Mash: в Приморье после обрушения аварийного пирса на пляже пострадали дети
Telegram-канал «Mash»

В бухте Муравьиной в Приморском крае обрушился аварийный пирс, на котором в этот момент находились около 20 человек, в том числе дети. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, перед обрушением с конструкции в воду прыгали дети. После падения на берегу и в воде началась паника. Очевидцы рассказали, что взрослые и дети кричали, а прохожие бросились помогать пострадавшим и вытаскивать их на берег.

По предварительной информации, пострадали два человека. У мальчика в результате происшествия оказался оторван палец, ему наложили жгут. Девочка наглоталась воды, после чего ее вытащили на берег.

Как утверждает Mash, под обрушившимся пирсом могли остаться люди. Спасатели готовятся к водолазным работам. Бригада скорой помощи выехала к месту происшествия из Артема, расстояние до которого составляет около 12 километров.

До этого в Дагестане автомобиль с двумя детьми упал с 10-метрового обрыва. 29-летний местный житель управлял машиной «ВАЗ 11183». В один момент он съехал на встречную полосу, после чего упал в обрыв.

Ранее сообщалось, что на сплаве в Приангарье течением едва не унесло ребенка.

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