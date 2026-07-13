В Дагестане автомобиль с двумя детьми упал с 10-метрового обрыва

Двух девочек госпитализировали после падения машины с обрыва в Дагестане

В Дагестане в результате падения автомобиля с 10-метрового обрыва пострадали две девочки. Об этом сообщило республиканское управление Госавтоинспекции в Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел в Ботлихском районе на 51-м километре автодороги Грозный — Ботлих — Хунза — Араканская площадка. 29-летний местный житель управлял машиной «ВАЗ 11183». В один момент он съехал на встречную полосу, после чего упал в обрыв высотой 10 метров.

«В результате ДТП двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля — девочки в возрасте четырех и пяти лет, — госпитализированы с различными телесными повреждениями», — говорится в сообщении.

Накануне на трассе Екатеринбург — Тюмень легковая машина влетела в грузовик на встречной полосе. На размещенных в сети кадрах видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят и разбит капот, бампер, стекла, при этом крышу полностью разворотило. В результате произошедшего водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики госпитализировали его жену и трехлетнего ребенка с травмами.

Ранее в Татарстане перевернулся междугородний автобус с 46 пассажирами.