На сплаве в Приангарье течением едване унесло второго ребенка

В Иркутской области во время сплава по реке Иркут, где пропали три человека, еще одного ребенка едва не унесло течением, но его удалось спасти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

По информации ведомства, группа туристов решила пристать к берегу, среди них были четырехлетний мальчик и восьмилетняя девочка. В какой-то момент дети вошли в воду и их затянуло течением. На помощь бросились двое мужчин, девочку спасли, а мальчика и мужчин унесло течением, рассказали в прокуратуре.

В настоящее время спасатели и полицейские ведут поиски пропавших.

По информации ГУ МЧС по Иркутской области, пропавшие люди находились в составе зарегистрированной туристической группы из 49 человек.

До этого в Иркутске в акватории реки Ангара перевернулась надувная лодка с водителем и тремя пассажирами. Судно столкнулось с препятствием, в результате все четверо человек из лодки оказались в воде без спасательных жилетов. Трое пострадавших спасли очевидцы, один из спасенных не пришел в себя. Одну девушку унесло течением, ее местонахождение не установлено.

Ранее на Волге женщину с ребенком на сапе унесло течением.