Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Общество

Врач объяснил, почему летом усиливается чувствительность зубов

Врач Тумашевич: мороженое и фрукты могут усиливать чувствительность зубов
Shutterstock

Чувствительность зубов может усиливаться летом, поскольку в это время года люди больше потребляют холодные напитки, мороженое и фрукты. Об этом «Москве 24» рассказал врач-стоматолог Артур Тумашевич.

По его словам, это одна из главных опасностей для зубов, поскольку данные продукты имеют достаточно агрессивную кислую среду. Она размягчает зубную эмаль, в результате чего и усиливается чувствительность. Ситуация усугубится, если сразу после приема пищи человек почистит зубы, так как слюна обладает щелочной средой, нейтрализует кислоты и обогащает участки повреждения минералами.

К причинам повышения чувствительности зубов эксперт также отнес частое употребление холодных продуктов.

«Полость рта очень теплая, поэтому на фоне резкого контраста на эмали образуются микротрещины, которые не заживают. Отсюда и болезненные ощущения. Так что напитки в жару все же лучше немного согревать, а мороженому дать слегка подтаять. И ни в коем случае не употреблять после этого что-то горячее», — подчеркнул Тумашевич.

Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Назир Магомедов до этого говорил, что употребление мороженого в жаркую погоду создает нагрузку на зубную эмаль и может спровоцировать кратковременную боль у обладателей зубов с повышенной чувствительностью. Эксперт объяснила, что быстрое поедание холодного мороженого после пребывания на жаре или в сочетании с горячими напитками вызывает температурный стресс у эмали.

Ранее стоматолог предупредил о неожиданной опасности смузи для зубов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 13 июля. Атака БПЛА на Подмосковье, планы покушения на Трампа и угроза зноя из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!