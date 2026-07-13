Врач объяснил, почему летом усиливается чувствительность зубов

Чувствительность зубов может усиливаться летом, поскольку в это время года люди больше потребляют холодные напитки, мороженое и фрукты. Об этом «Москве 24» рассказал врач-стоматолог Артур Тумашевич.

По его словам, это одна из главных опасностей для зубов, поскольку данные продукты имеют достаточно агрессивную кислую среду. Она размягчает зубную эмаль, в результате чего и усиливается чувствительность. Ситуация усугубится, если сразу после приема пищи человек почистит зубы, так как слюна обладает щелочной средой, нейтрализует кислоты и обогащает участки повреждения минералами.

К причинам повышения чувствительности зубов эксперт также отнес частое употребление холодных продуктов.

«Полость рта очень теплая, поэтому на фоне резкого контраста на эмали образуются микротрещины, которые не заживают. Отсюда и болезненные ощущения. Так что напитки в жару все же лучше немного согревать, а мороженому дать слегка подтаять. И ни в коем случае не употреблять после этого что-то горячее», — подчеркнул Тумашевич.

Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Назир Магомедов до этого говорил, что употребление мороженого в жаркую погоду создает нагрузку на зубную эмаль и может спровоцировать кратковременную боль у обладателей зубов с повышенной чувствительностью. Эксперт объяснила, что быстрое поедание холодного мороженого после пребывания на жаре или в сочетании с горячими напитками вызывает температурный стресс у эмали.

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