Стоматолог предупредил о неожиданной опасности смузи для зубов

Смузи давно получили репутацию почти идеального продукта. Но стоматологи все чаще обращают внимание на неожиданную проблему: при определенных привычках любовь к смузи может не лучшим образом сказаться на зубах, рассказал «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург, стоматолог-хирург стоматологии «Наудент» Кирилл Поляков.

По его словам, многие популярные рецепты смузи содержат большое количество фруктовых кислот и природных сахаров. Бананы, яблоки, апельсины, ягоды, манго — все это полезно для организма, но создает довольно агрессивную среду для эмали.

Проблема обычно начинается не с самого напитка, а с того, как его употребляют.

«Многие пьют смузи медленно, растягивая стакан на час или даже дольше, и все это время зубы находятся под воздействием кислот. Эмаль не успевает восстановиться, со временем ее защитные свойства снижаются», — заявил он.

Через несколько лет такой привычки человек может заметить, что зубы стали более чувствительными к холодному, горячему или кислому. Иногда появляется ощущение, что зубы изменили цвет. Дело в том, что сквозь истонченную эмаль начинают сильнее просвечивать внутренние ткани зуба, которые имеют более желтый оттенок.

«Есть и еще один нюанс. Если в смузи часто добавляют мед, сиропы или сухофрукты, количество сахара становится весьма значительным. Бактерии во рту охотно используют его для своей жизнедеятельности, что увеличивает риск развития кариеса», — заявил эксперт.

Это не означает, что смузи нужно исключить из рациона. Большинство стоматологов сами спокойно их пьют. Вопрос, как всегда, упирается в привычки. Гораздо лучше выпить напиток за несколько минут, чем потягивать его весь день. После смузи полезно прополоскать рот водой, а чистить зубы лучше не сразу, а через 20–30 минут.

«Через пять лет рот любителя смузи может выглядеть совершенно по-разному. У одного человека зубы останутся здоровыми, а у другого появятся чувствительность, эрозия эмали и первые признаки кариеса. Разница обычно определяется не самим напитком, а тем, насколько разумно человек его употребляет и как ухаживает за полостью рта», — резюмировал он.

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